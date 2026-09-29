معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مسئولان کشور باید به آثار و تبعات تصمیم‌هایشان توجه کنند؛ اگر تصمیم آنها نادرست و بی‌مبنا باشد، در رفتار جامعه بروز می‌کند و عده‌ای که نمی‌توانند تحمل کنند، مرتکب جرم و رفتار ناهنجار می‌شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مهدی امیری اصفهانی گفت: دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی باید زمینه‌های وقوع جرم را کاهش دهند. وقتی وضع معیشت و اقتصاد مشکل داشته باشد، طبیعتا افراد را گرفتار می‌کند.

وی افزود: هر عاملی که زندگی فرد را از حالت تعادل خارج کند و به سمت رفتار‌های ناهنجار ببرد، باید مورد توجه همه دستگاه‌ها باشد تا ذهن افرادی را که مرتکب ناهنجاری می‌شوند، اصلاح کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، سیاست‌های پیشگیری از جرم را تدوین و ابلاغ خواهد کرد و همه دستگاه‌ها هم مسئول پیگیری آن هستند.