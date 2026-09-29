مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: سند راهبردی بازنگری‌شده این شرکت پس از تصویب در هیئت‌مدیره، به شرکت‌های تابعه و واحد‌های ستادی ابلاغ و بر تدوین برنامه‌های اجرایی و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سعید مداح مروج با بیان اینکه سند راهبردی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران «بازنگری‌شده در سال ۱۴۰۵» به‌عنوان مبنای عمل به شرکت‌های تابعه و واحد‌های ستادی ابلاغ شد، گفت: بر اساس این ابلاغیه، همه شرکت‌های تابعه و مدیریت‌های ستادی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف‌اند با مسئولیت خود، سند راهبردی واحد متبوع را متناسب و منطبق با سند راهبردی شرکت تدوین و تا پایان مهر امسال به مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی ارائه کنند.

او با اشاره به اینکه استخراج اهداف و برنامه‌های مرتبط و تبیین برنامه‌های اجرایی منبعث از سند راهبردی ابلاغی، نخستین محور مورد تأکید است، تصریح کرد: واحد‌های تابعه و ستادی باید شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) و شاخص‌های سنجش‌پذیر لازم برای ارزیابی میزان تحقق اهداف و برنامه‌های تعیین‌شده را تعریف و تدوین کنند و میزان تحقق اهداف و برنامه‌ها، همراه با چالش‌ها و موانع محقق‌نشدن نیز در نشست‌های هیئت‌مدیره مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران یکی از محور‌های مهم این سند راهبردی را مدیریت کارآمد سرمایه انسانی و استقرار مدیریت استعداد دانست و تأکید کرد: بر اساس مفاد ابلاغیه، مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی نیز موظف است گزارش عملکرد دوره‌ای را بر مبنای شاخص‌های کلیدی عملکرد و میزان تحقق اهداف و برنامه‌های اعلام‌شده تهیه و در نشست‌های هیئت‌مدیره ارائه کند.