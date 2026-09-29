ثبت درخواست متقاضیان دریافت زمین مسکونی در بیش از هزار و ۴۰۰ روستا از ظهر امروز آغاز شد و واجدان شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، درخواست خود را ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار تحریریه اقتصاد زیر بنایی خبرگزاری صداوسیما، معاونت مسکن و ساختمان از آغاز ثبت‌نام عمومی متقاضیان واگذاری زمین های مسکونی روستایی در بیش از هزار و ۴۰۰ روستای کشور خبر داد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ثبت‌نام متقاضیان از ساعت ۱۲ ظهر آغاز شد و واجدان شرایط می‌توانند درخواست خود را برای دریافت زمین مسکونی در روستاهای دارای ظرفیت ثبت کنند.

در این مرحله، ظرفیت واگذاری شامل بیش از ۲۳۰ هزار قطعه زمین مسکونی در بیش از هزار و ۴۰۰ روستای کشور است.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، سه گروه از متقاضیان امکان ثبت درخواست در این طرح را دارند:

- بومیان ساکن روستا: افرادی که طی پنج سال اخیر در روستای مورد تقاضا سکونت داشته باشند.

- بومیان غیرساکن روستا: افرادی که دارای ریشه و نسب در روستای مورد تقاضا باشند و سابقه سکونت خود یا دست‌کم یکی از والدینشان در آن روستا احراز شود. برای این گروه، شرط پنج سال سکونت در روستای محل تقاضا وجود ندارد.

- ساکنان شهرهای همجوار: افرادی که روستای مورد تقاضا در حریم همان شهر قرار داشته باشد و مطابق ضوابط، سابقه سکونت پنج سال اخیر در شهر مربوطه را داشته باشند.

متقاضیان علاوه بر برخورداری از یکی از شرایط سه‌گانه، باید شرایط مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را نیز داشته باشند.

از جمله این شرایط می‌توان به تأهل یا سرپرست خانوار بودن، نداشتن زمین و مسکن مطابق ضوابط مربوط و استفاده نکردن از امکانات دولتی از ابتدای انقلاب در حوزه زمین و مسکن اشاره کرد.

بومیان ساکن و بومیان غیرساکن روستا باید مدارک و مستندات لازم برای احراز سابقه سکونت، ریشه و نسب و همچنین سکونت خود یا حداقل یکی از والدین در روستای مورد نظر را ارائه کنند.

این مدارک پس از تأیید شورای اسلامی روستا و دهیاری مربوطه باید در سامانه بارگذاری شود.

ساکنان شهرهای همجوار روستاهای واقع در حریم شهر نیز باید مدارک لازم برای احراز سابقه سکونت پنج سال اخیر در شهر مربوطه را مطابق ضوابط اعلام‌شده ارائه کنند.

متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۲ ظهر امروز، سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵، با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir، نسبت به ثبت درخواست، انتخاب روستای مورد نظر و بارگذاری مدارک اقدام کنند.

معاونت مسکن و ساختمان تأکید کرده است که ثبت درخواست و انتخاب روستا به منزله احراز شرایط یا تعهد قطعی برای واگذاری زمین نیست.

پس از ثبت درخواست، مدارک و شرایط متقاضیان بررسی و پالایش می‌شود و احراز شرایط از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام خواهد شد. ادامه فرآیند واگذاری نیز با توجه به ظرفیت موجود زمین در روستای مورد تقاضا صورت می‌گیرد.

واگذاری زمین فقط در روستاهای دارای ظرفیت و مطابق ضوابط و فرآیندهای تعیین‌شده انجام خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، زمین‌های موضوع این فراخوان به صورت ۹۹ ساله* و با پرداخت هزینه آماده‌سازی واگذار می‌شوند.

نتیجه بررسی درخواست‌ها و نحوه ادامه فرآیند نیز از طریق سامانه و پیامک به متقاضیان اطلاع‌رسانی خواهد شد.