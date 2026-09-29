به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مصیب تلاتوف در این باره گفت: در نخستین گام این طرح، جمعی از مصلحان، معتمدان و ریش‌سفیدان منطقه با احساس مسئولیت اجتماعی، ۱۳ قبضه کلت کمری را تحویل مراجع ذی‌صلاح دادند.

وی در جمع خبرنگاران با قدردانی از همکاری بزرگان و معتمدان شهرستان جازموریان افزود: مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت مصلحان و ریش‌سفیدان نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت امنیت پایدار در منطقه دارد.

بگفته رئیس حوزه قضایی شهرستان جازموریان جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز برای پیشگیری از حوادث و جرائم ناشی از نگهداری و استفاده غیرقانونی از سلاح و در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود.

رئیس حوزه قضایی جازموریان از شهروندان خواست با دستگاه‌های مسئول همکاری کرده و از نگهداری و حمل سلاح غیرمجاز خودداری کنند و در راستای حفظ آرامش و امنیت جامعه مشارکت داشته باشند.

تلاتوف همچنین بر نقش بزرگان، معتمدان و مصلحان در حل‌وفصل اختلافات تأکید کرد و گفت: امنیت پایدار با مشارکت مردم و همراهی بزرگان و مسئولان محقق می‌شود و دستگاه قضایی از اقدامات قانونی و مسئولانه در این زمینه حمایت خواهد کرد.

وی در بخش دیگر سخنانش از رهایی فرد ۶۲ ساله که در سوم مهر هنگام انجام امور دامداری در شهرستان کهنوج به گروگان گرفته شده بود، با پیگیری دستگاه قضایی و همکاری نیرو‌های نظامی و معتمدان محلی خبر داد.

تلاتوف اظهار کرد: پس از وقوع این گروگان‌گیری، موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت و با همکاری گردان ۱۱۵ امام جوادزهکلوت و بهره‌گیری از ظرفیت ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و مصلحان،زمینه رهایی گروگان فراهم شد و این فرد پس از آزادی به آغوش خانواده بازگشت.