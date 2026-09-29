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معاون سازمان منابع طبیعی اعلام کرد؛ تقویم کوچ عشایر زاگرس بر اساس شرایط اقلیمی و وضعیت مراتع زمانبندی میشود.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، کارگروه ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ قشلاقی ۱۱ استان زاگرسی کشور صبح امروز سهشنبه به میزبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان برگزار شد.
در حاشیه این نشست، حسن وحید معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مراتع بیش از ۸۴ میلیون هکتار از وسعت کشور را پوشش میدهد و بیش از ۳۰ درصد این پهنه در اختیار بهرهبرداران عشایری است.
او با بیان اینکه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد پروتئین کشور وابسته به دام عشایر است، افزود: برای مدیریت صحیح مراتع عشایری، مسیر و زمان کوچ و ایلراهها، برگزاری جلسات منسجم با همکاران منابع طبیعی و بخش عشایری استانها ضروری است تا تصمیم واحد گرفته شود.
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور خاطرنشان کرد: امروز در اصفهان در خدمت عشایر و مدیران مرتبط استانهای زاگرسی هستیم تا درباره مدیریت کوچ، سکونتگاهها، دام عشایری و طرحهای مرتعداری تصمیمگیری شود.
وحید: تقویم کوچ عشایر زاگرس با شرایط اقلیمی امسال بازنگری میشود
وحید با اشاره به اینکه یکی از محورهای این جلسات، ایلراههای عشایری است که وسعت زیادی در سطح کشور دارد، خاطرنشان کرد: تثبیت و تعیین تکلیف این راهها، آبشخورها، طول مسیر، زمان ورود و خروج به مراتع و طرحهای مرتعداری از موضوعات مهم مورد بحث است.
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور درباره زمان ورود عشایر به قشلاق گفت: معمولاً عشایر از مهر، آبان یا آذر به بعد وارد مناطق قشلاقی میشوند و تا حدود اواخر فروردین در قشلاق میمانند و سپس به سمت مراتع ییلاقی حرکت میکنند، اما امسال با توجه به شرایط اقلیمی و پدیده النینو و احتمال بارشها، باید بهگونهای تصمیمگیری شود که عشایر در مسیر کوچ یا سکونتگاهها و مراتع با مشکل مواجه نشوند و کوچ با امنیت کامل انجام شود.
وحید تأکید کرد: تاریخ دقیق شروع کوچ در همین جلسات نهایی میشود و یکی از دلایل تشکیل این سلسله نشستها، تنظیم تقویم کوچ بر اساس شرایط اقلیمی و وضعیت مراتع است تا نتیجه واحد و هماهنگ حاصل شود.