شهرداری خضرآباد شهرستان اشکذر در راستای ارتقای کیفیت خدمات شهری و بهبود فرآیند جمع‌آوری و حمل پسماند، یک دستگاه خودروی حمل زباله مکانیزه را با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال خریداری و تجهیز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شهرداری خضرآباد شهرستان اشکذر در راستای ارتقای کیفیت خدمات شهری و بهبود فرآیند جمع‌آوری و حمل پسماند، یک دستگاه خودروی حمل زباله مکانیزه را با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال خریداری و تجهیز کرد. این اقدام با هدف نوسازی ناوگان خدمات شهری، افزایش سرعت و کیفیت جمع‌آوری پسماند و ارتقای سطح پاکیزگی شهر خضرآباد صورت گرفت.

شهردار خضرآباد با اشاره به اهمیت توسعه و نوسازی تجهیزات خدمات شهری گفت: تأمین و تجهیز این خودروی مکانیزه در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان و بهبود وضعیت جمع‌آوری و حمل پسماند صورت گرفته است.زارع افزود: با بهره‌گیری از این ظرفیت، روند جمع‌آوری و حمل پسماند در شهر با سرعت و کیفیت بیشتری صورت می‌گیرد و زمینه برای ارائه خدمات مطلوب‌تر در حوزه مدیریت پسماند و پاکیزگی شهری فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه تقویت ناوگان خدمات شهری از برنامه‌های شهرداری خضرآباد است، اظهار داشت: شهرداری در چارچوب امکانات و اعتبارات موجود، تأمین تجهیزات مورد نیاز و نوسازی ناوگان خدمات شهری را در دستور کار قرار داده و این روند با هدف ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی بهتر به نیاز‌های شهروندان ادامه خواهد داشت.