به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار رحیمی با اشاره به اینکه مقابله با قاچاق سوخت از الویت‌های اصلی پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور است، بیان داشت: در حوزه مقابله با سوخت در سال جاری بیش از ۱۹۱ میلیون لیتر انواع سوخت قاچاق کشف و همچنین در این راستا بیش از ۱۶ هزار دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق توقیف شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: همه جوانب، منشا‌ها و زمینه‌های شکل گیری قاچاق سوخت باید به درستی احصا، الویت بندی و مقابله با آن باید به صورت ویژه دردستور کار قرار گیرد و هیچگونه کوتاهی، تعلل، اهمال و سهل انگاری قابل قبول و پذیرش نیست.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه گلوگاه‌ها و مسیر‌های اصلی ورود و عبور سوخت قاچاق شناسایی شده است، گفت: لازم است پلیس بر سامانه‌های مورد نیاز دسترسی عاجل پیدا کند و همکاری و هم افزایی لازم و بایسته و فرابخشی در این راستا در قالب این گروه که با محوریت پلیس امنیت اقتصادی فراجا تشکیل شده است بطور جد تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از سوخت‌ها توسط قاچاقچیان سوخت درحقیقت به یغما می‌رود، عنوان داشت:باید جلوی ورود سوخت قاچاق به کشور بطور جد گرفته شود و از این روز از همه ظرفیت‌های درون و برون سازمانی استفاده می‌شود.

وی با اشاره به ۴ مرحله طرح سراسری با بهره گیری از همه ظرفیت‌های موجود، بیان داشت: همه جوانب، منشا‌ها و زمینه‌های شکل گیری قاچاق سوخت باید به درستی احصا، الویت بندی و مقابله با آن باید به صورت ویژه دردستور کار قرار گیرد و هیچگونه کوتاهی، تعلل، اهمال و سهل انگاری قابل قبول و پذیرش نیست.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید براینکه تلاش ما در اجرای دقیق مساله حق الکشف همچنان ادامه دارد، عنوان داشت: اجرای دقیق موضوع حق الکشف بطور قطع می‌تواند در انجام بهتر این ماموریت مهم تاثیر بسزایی داشته باشد.