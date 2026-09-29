به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ سیدجلال‌الدین جوانمردی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رودسر در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال مواد مخدر از مسیر مازندران به گیلان، خودروی پژو آردی مورد نظر را در محور ورودی استان شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از خودرو، یک کیلو و ۴۷۰ گرم تریاک را که به صورت ماهرانه‌ای جاساز شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی رودسر گفت: راننده ۳۱ ساله و سرنشین زن ۲۹ ساله دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.