به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه فلسطینی «عملیات اقتدار» (قبضه الاحرار) محصول سال ۲۰۲۲ غزه، به کارگردانی محمد خلیفه و نویسندگی فارس عبدالحمید، از امروز سه‌شنبه ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه افق می‌رود.

این سریال ۳۰ قسمتی که با مدیریت دوبلاژ شیلا آژیر و همکاری ۴۰ گوینده دوبله شده، روایتی از عملیات نیرو‌های مقاومت فلسطین برای تصرف یکی از پایگاه‌های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های ۴۸ است.

وقایعی که پیش از عملیات ۷ اکتبر تولید شده و شباهت داستانی آن به تحولات اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین شبکه نمایش در ادامه فیلم‌های روزانه خود، فیلم سینمایی «نابودی» به کارگردانی دیوید نیوتون را ساعت ۲۳ امشب پخش می‌کند. در این اثر که با بازی جک جاگودکا، کانی جنکینز گریگ و کوین منگار همراه است، داستان یک مزدور لندنی روایت می‌شود که برای نجات فرزندش در رقابتی نفس‌گیر با زمان قرار می‌گیرد.