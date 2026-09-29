از همایش یاد یاران در امامزاده احمد تیران، آسفالت محور بزرگ راهی خوانسار به دامنه تا اهدا نوشت افزار در خوانسار را در این بسته خبری بخوانید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همایش تجلیل از رزمندگان، جانبازان و خانواده‌های شهدای دفاع مقدس با عنوان یاد یاران در امامزاده احمد (ع) تیران برگزار شد.

حبیب امینی دبیر برگزاری همایش یاد یاران در تیران و کرون گفت:در این همایش از رشادت‌های ۳ هزار رزمنده شهرستان تیران و کرون در دفاع مقدس قدردانی و گوشه‌هایی از رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان به نمایش گذاشته شد.

طرح آسفالت محور بزرگ راهی خوانسار به دامنه به طول ۳/۲ کیلومتر اجرا شد.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوانسار گفت: برای روکش آسفالت این مسیر پر رفت و آمد تاکنون ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

حمید حسابی افزود: تاکنون در محور‌های مواصلاتی و روستایی شهرستان بیش از ۱۰ کیلومتر روکش آسفالت گرم و ۲۰ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی اجرا شده است.

همچنین ۱۰۰ بسته نوشت افزار با کمک خیران بین دانش آموزان نیازمند خوانساری توزیع شد.

مدیر بنیاد بین الملی خیریه آبشار عاطفه‌ها مرکز خوانسار گفت: این اقلام شامل کیف، کفش، انواع دفتر، و انواع لوازم التحریر به ارزش هر بسته ۲۰ میلیون ریال است.

مهدیه زارعی فر افزود: ۳۶۷ نفر تحت پوشش خیریه آبشار عاطفه‌های خوانسار هستند که ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان مستمری ماهانه و درمانی به خانواده‌های نیازمند آنان پرداخت می‌شود.