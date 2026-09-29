دور جدید تمرینات تیم ملی شطرنج نابینایان و کم بینایان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی بابلسر برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تمرینات تیم ملی شطرنج نابینایان و کم بینایان برای آمادگی حضور در مسابقات قهرمانی آسیا پاکستان، ۸ تا ۱۳ مهر به میزبانی اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برپاست.

هادی حیدری، فریبا زنده بودی، ملیحه صفایی، علیرضا قورچی بیگی، کیارش ایران نژاد، زهرا ربیع پور و فرهاد نادریان ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.

تمرینات این مرحله با نظارت بهروز مرادی سرمربی و مونا سلمان ماهینی مربی تیم ملی برگزار می‌شود و علی اکبر هدهدی نیز سرپرستی اردو را برعهده دارد.

رقابت‌های شطرنج نابینایان و کم بینایان قهرمانی آسیا، ۱۲ تا ۲۵ آبان به میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد.