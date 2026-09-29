بابلسر میزبان دور جدید تمرینات تیم ملی شطرنج نابینایان و کم بینایان
دور جدید تمرینات تیم ملی شطرنج نابینایان و کم بینایان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی بابلسر برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تمرینات تیم ملی شطرنج نابینایان و کم بینایان برای آمادگی حضور در مسابقات قهرمانی آسیا پاکستان، ۸ تا ۱۳ مهر به میزبانی اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برپاست.
هادی حیدری، فریبا زنده بودی، ملیحه صفایی، علیرضا قورچی بیگی، کیارش ایران نژاد، زهرا ربیع پور و فرهاد نادریان ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.
تمرینات این مرحله با نظارت بهروز مرادی سرمربی و مونا سلمان ماهینی مربی تیم ملی برگزار میشود و علی اکبر هدهدی نیز سرپرستی اردو را برعهده دارد.
رقابتهای شطرنج نابینایان و کم بینایان قهرمانی آسیا، ۱۲ تا ۲۵ آبان به میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد.