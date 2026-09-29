\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u060c\u00a0\u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633\u060c \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc\u060c \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645\u06cc\u062a\u200c\u0632\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0646\u0642\u0627\u0637 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0631\u0633\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0686\u0646\u062f \u0637\u0631\u062d \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645\u06cc\u062a\u200c\u0632\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0645\u0633\u06a9\u0646 \u0645\u062f\u062f\u062c\u0648\u06cc\u06cc \u0648 \u0631\u0627\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0634\u062f.\n\n\n\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645\u06cc\u062a\u200c\u0632\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0634\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633\n