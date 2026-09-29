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وزیر نیرو با اشاره به پیچیدگی فناوری توربینهای گازی گفت: ایران جزو چند کشور نخست جهان در ساخت توربینهای گازی است و با توجه به اهمیت این فناوری، باید توسعه تنوع سوخت، حرکت به سمت توربینهای کوچکتر، تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت امنیت فیزیکی و سایبری این تجهیزات در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس علیآبادی، در دومین همایش کاربران توربینهای گازی با تمرکز بر واحدهای گازی و سیکل ترکیبی، توربین گازی را یکی از پیچیدهترین مصنوعات ساخته دست بشر دانست و افزود: ممتازترین یا پرافتخارترین مصنوع بشر شاید توربین گازی باشد که به احتمال قریب به یقین بیشترین خدمت را به بشر کرده است.
او گفت: توربینهای گازی یکی از پیچیدهترین مصنوعات ساخته دست بشر هستند که در دمای بیش از هزار درجه کار میکنند و کشورهایی صاحب این فناوری هستند که به حوزههای مختلف مسلط باشند.
وزیر نیرو افزود: ایران جزو چند کشور اول جهان در ساخت توربینهای گازی است و این فناوری از اهمیت بالایی در صنعت برق برخوردار است.
علیآبادی تنوعبخشی به سوخت توربینها را یکی از مهمترین مسائل امروز عنوان کرد و گفت: هم اکنون از گاز طبیعی و سوخت مایع شامل نفتگاز و نفتکوره برای توربینها استفاده میشود، در حالی که باید به سمت استفاده از هیدروژن بهعنوان سوخت در توربینهای گازی حرکت کنیم.
او افزود: استفاده از سوختهای دیگر یکی دیگر از راهحلهای تنوعبخشی به سبد سوخت نیروگاههاست.
وزیر نیرو همچنین گسیفیکیشن یا گازسازی زغال را راهحلی برای تنوعبخشی به سبد سوختی نیروگاهها عنوان کرد.
علیآبادی با اشاره به نقش کمپرسورها در توربینهای گازی گفت: استفاده از کمپرسورها برای تزریق سوخت در توربینهای گازی یکی از مسائل مهم است که در تزریق متان نقش مهمی دارد و نقش آن در سوخت مایع کمتر است.
او در ادامه با اشاره به توسعه هوش مصنوعی افزود: توسعه هوش مصنوعی مصرف برق را افزایش خواهد داد و این موضوع مباحث زیستمحیطی ایجاد میکند که باید به آن فکر کنیم.
وزیر نیرو گفت: برای تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه، بهکارگیری هوش مصنوعی و ارزانسازی تأمینات، کار زیادی انجام ندادهایم.
علیآبادی همچنین بر توجه به مجموعهای از موضوعات تخصصی در توسعه فناوری توربینهای گازی تأکید کرد و مواردی از جمله افزایش سرعت توربینها، توجه به روشهای تولید، همراه شدن با تجدیدپذیرها، محدودیتهای محیطزیستی، تولید هیدروژن سبز، راندمان احتراق، فشار نسبی منطقه جغرافیایی، ذخیرهسازی، تأمین مواد اولیه، اقتصاد برق و مصرف آب را مورد اشاره قرار داد.
او با اشاره به پیشینه اهمیت توربینهای گازی گفت: اهمیت توربینهای گازی از زمان فروپاشی شبکه برق در آمریکا بیشتر شد؛ هنگامی که توربینهای بخار پاسخگو نبودند.
وزیر نیرو افزود: حرکت به سمت توربینهای کوچکتر با حفظ راندمان یکی از مسائل مهم است.
علیآبادی همچنین بر نقش دانشگاهها و پژوهشگاه نیرو در این حوزه تأکید کرد و گفت: دانشگاهها باید در این موضوع دخالت کنند و پژوهشگاه نیرو نیز باید حضور بیشتری داشته باشد.
او افزود: در تقویت نیروهای انسانی برای نگهداری و تعمیرات کار اساسی نکردهایم و اکنون با هوش مصنوعی مواجه هستیم؛ بنابراین باید توجه کنیم که چگونه با استفاده از هوش مصنوعی، تعمیرات را ارزانتر کنیم.
وزیر نیرو، امنیت فیزیکی و سایبری توربینهای گازی را از محورهای مهم در حفظ و نگهداشت این تجهیزات دانست و گفت: توربینها نباید آسیبپذیر باشند و باید از آنها در برابر حملات سایبری و فیزیکی محافظت کنیم.