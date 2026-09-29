به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ فتح‌الله نصیریان گفت: پلیس راهور با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های سازمانی و حضور حداکثری نیرو‌ها در معابر ، تقاطع‌ها و مقابل مدارس ، طرح ترافیکی ویژه بازگشایی مدارس را با هدف روان‌سازی تردد و پیشگیری از گره‌های ترافیکی اجرا می‌کند.

وی با تأکید بر اولویت حفظ سلامت دانش‌آموزان از رانندگان خواست ضمن همکاری با مأموران پلیس ، از توقف دوبله و سد معبر مقابل مدارس که موجب اختلال در تردد و به خطر افتادن جان دانش‌آموزان می‌شود، خودداری کنند.