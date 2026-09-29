به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل، با اعلام این خبر گفت: در جریان بازدید و پایش زیست‌محیطی واحد‌های معدنی شهرستان آمل، فعالیت یک واحد دانه‌بندی شن و ماسه (سنگ‌شکن) به‌دلیل آلودگی هوا متوقف شد.

عباس بابایی افزود: پایش و نظارت بر فعالیت واحد‌های معدنی و دانه‌بندی شن و ماسه به‌صورت منظم و مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده تخلفات محیط زیستی، اقدام قانونی لازم بدون اغماض انجام خواهد شد.

وی افزود: مدیریت اصولی پساب و کنترل آلاینده‌های هوا از ضرورت‌های فعالیت واحد‌های معدنی و سنگ شکن هاست و واحد‌های فعال موظف‌اند فعالیت خود را منطبق با استاندارد‌های محیط زیستی انجام دهند.

بابایی تأکید کرد: بی‌توجهی به قوانین محیط زیستی و استمرار فعالیت آلاینده، می‌تواند منجر به توقف فعالیت و پیگیری قانونی و قضایی شود و پایش واحد‌های فعال شهرستان با هدف پیشگیری و کنترل آلودگی‌ها ادامه خواهد یافت.