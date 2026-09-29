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بخشدار مرکزی مهریز از برگزاری نخستین جشنواره پسته دهستان بهادران از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه خبر داد و گفت: این رویداد با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی، اقتصادی و گردشگری بهادران و تقویت جایگاه پسته این منطقه در بازارهای ملی و بینالمللی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهدی رفیع گفت: دهستان بهادران با برخورداری از بیش از هفت هزار هکتار باغ پسته، یکی از قطبهای مهم تولید پسته در استان یزد و کشور به شمار میرود و برگزاری این جشنواره فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای این منطقه و رونق گردشگری کشاورزی است.وی افزود: این جشنواره با هدف ایجاد همافزایی میان باغداران، تجار، فعالان اقتصادی و گردشگران برگزار میشود تا زمینه برای افزایش ارزش افزوده تولیدات پسته و حمایت از زحمات کشاورزان منطقه فراهم شود.
بخشدار مرکزی مهریز با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدات بومی گفت: جشنواره پسته بهادران تنها یک رویداد فرهنگی و اقتصادی نیست، بلکه میتواند زمینهساز پیوند ظرفیتهای سنتی کشاورزی با دانش و روشهای نوین و گامی در مسیر معرفی هرچه بهتر برند پسته بهادران باشد.رفیع ادامه داد: با توجه به برنامهریزیها، تلاش میشود نخستین جشنواره پسته بهادران در سطحی مطلوب برگزار شود و ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی این منطقه بیش از گذشته به فعالان بازار، گردشگران و سرمایهگذاران معرفی شود.
وی در پایان از فعالان اقتصادی، کارشناسان حوزه کشاورزی و عموم مردم برای حضور در این جشنواره دعوت کرد و از دستگاههای اجرایی خواست با همکاری و همراهی حداکثری، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد را فراهم کنند.
نخستین جشنواره پسته دهستان بهادران از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه برگزار خواهد شد.