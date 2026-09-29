مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ تعداد ۸۸ هزار و ۸۳۵ واحد مسکونی در هزار و ۷۵۲ روستای دارای سکنه در سطح استان شناسایی شده که تاکنون تعداد ۵۶ هزار و ۲۱۱ واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات مسکن روستایی مقاوم سازی شده و ۳۲ هزار و ۶۲۴ واحد بصورت نیمه بادوام و بی دوام است.

تنها افزود: از محل سهمیه سال گذشته تعداد ۴ هزار و ۴۰۰ فقره تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ کارمزد ۵ درصد به استان ابلاغ شده که تاکنون ۳ هزار و ۹۰۰ فقره به استان ابلاغ شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان افزود: سهمیه ۴ هزار واحدی به استان ابلاغ شده که دو هزار و ۷۶۱ متقاضی معادل ۷۱ درصد سهمیه ابلاغی به بانک معرفی شدند.

تنها گفت: از این سهمیه ۲۲۰ واحد موفق به انعقاد قرارداد با بانک شدند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: از این تعداد ۱۴۰ واحد اجرای فونداسیون و ۶ مورد اجرای اسکلت و سقف انجام شده است.