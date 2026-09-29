فرماندار میبد بر تسریع در روند پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن و کاهش زمان انتظار متقاضیان تأکید کرد و خواستار اجرای کامل تعهدات و تکالیف بانک‌ها در راستای افزایش رضایتمندی عمومی و حمایت از تولید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیدمهدی طباطبائی در نشست کارگروه هماهنگی بانک‌های شهرستان میبد، با اشاره به ضرورت تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم، اظهار کرد: بانک‌های شهرستان باید با پیگیری از سرپرستی بانک‌های مربوط و در صورت نیاز، مراجعه حضوری، نسبت به تخصیص اعتبار مورد نیاز به شعب شهرستان برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان اقدام کنند.وی همچنین بر رفع موانع و مشکلات واحد‌های تولیدی و تأمین منابع مورد نیاز این واحد‌ها تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و معادن و تقویت تعامل میان بانک‌ها و واحد‌های تولیدی می‌تواند در حمایت از تولید و رفع مشکلات این واحد‌ها مؤثر باشد.

در این نشست مقرر شد در صورت بروز مشکلات در شعب بانک‌های شهرستان میبد، استانداری یزد آمادگی لازم را برای رایزنی با سرپرستی بانک‌ها و پیگیری رفع مشکلات شعب داشته باشد.

بررسی حفاظت فیزیکی بانک‌ها از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود که مقرر شد با قید فوریت پیگیری شود.

در پایان این نشست، حمیدرضا بنا به‌عنوان مشاور امور بانکی فرمانداری میبد معرفی و منصوب شد.