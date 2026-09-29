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بیش از ۷ هزار انشعاب غیرمجاز آب در مازندران شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب مازندران از شناسایی ۷ هزار و ۳۷۱ فقره انشعاب غیرمجاز آب در استان خبر داد و گفت: شناسایی و ساماندهی این انشعابها با هدف حفاظت از منابع آبی، کاهش هدررفت و کمک به پایداری شبکه توزیع آب، بهصورت مستمر در دستور کار آب و فاضلاب مازندران قرار دارد.
علیاصغر علیپور با اشاره به تشدید طرح شناسایی انشعابهای غیرمجاز افزود: استفاده خارج از ضوابط از شبکه میتواند بر روند توزیع و فشار آب تأثیرگذار باشد، از این رو انشعابهای شناساییشده پس از بررسی، مطابق قوانین و ضوابط مربوط تعیین تکلیف میشوند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵ هزار و ۲۲۲ فقره و در امسال نیز ۲ هزار و ۱۴۹ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و در چارچوب ضوابط قانونی مورد رسیدگی و برخورد قرار گرفته است.
علیپور از مشترکان خواست در صورت مشاهده موارد مرتبط با استفاده غیرمجاز از شبکه آب، موضوع را از سامانه ۱۲۲ یا به امور آب و فاضلاب شهرستان اطلاع دهند تا پس از بررسی، اقدام شود.
او تاکید کرد: ساماندهی انشعابهای غیرمجاز در راستای حفاظت از منابع آب، مدیریت مصرف و بهبود شرایط توزیع انجام میشود و به ارائه بهینه خدمات و پایداری تأمین آب آشامیدنی کمک خواهد کرد.