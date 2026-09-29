به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کنفدراسیون فوتبال آسیا با نمایش فیلمی از توپ رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که قرار است به میزبانی عربستان برگزار شود، به صورت رسمی رونمایی کرد.

«خُزاما» نامی است که AFC برای این توپ انتخاب کرده و همان گیاه «اسطوخودوس» است که در سراسر کشور عربستان یافت می‌شود. از این گیاه در عربستان برای استقبال از میهمانان استفاده می‌شود و به دلیل رنگ بنفش آن، توپ جام ملت‌ها نیز رنگی بنفش دارد.

رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ در عربستان برگزار می‌شود و تیم ملی ایران در دور گروهی با چین، سوریه و قرقیزستان همگروه است.