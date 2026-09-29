کارشناس هواشناسی ایلام از کاهش محسوس دما و حاکم شدن هوای پاییزی در استان خبر داد و نسبت به وزش باد نسبتاً شدید هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مجتبی میهن‌پرست» کارشناس هواشناسی، با بررسی نقشه‌های هواشناسی گفت: امروز انتظار داریم کاهش دمای محسوسی در سطح استان داشته باشیم و هوای پاییزی حاکم شود و دمای هوا به محدوده معمول این زمان از سال برسد.

وی افزود: با توجه به هشدار سطح زرد شماره ۴۲، افزایش وزش باد نسبتاً شدید تا شدید برای برخی نواحی استان پیش‌بینی می‌شود که احتمال آسیب به سازه‌های موقت را در پی خواهد داشت.

میهن‌پرست ادامه داد: با نزدیک شدن و فعالیت سامانه ضعیف بارشی از سمت غرب و شمال غرب کشور، از اواخر وقت چهارشنبه تا اواخر هفته آینده، وقوع بارش‌های پراکنده و رگبار و رعد و برق به‌ویژه در نواحی مرتفع استان پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: با به‌روز شدن داده‌های جوی، طی روز‌های آینده اطلاع‌رسانی دقیق‌تری انجام خواهد شد.