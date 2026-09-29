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۴ تن از اعضای یک خانواده بر اثر مسمومیت با مصرف قارچ سمی جنگلی جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، ۴ عضو یک خانواده ۵ نفری پس از مصرف قارچ سمی دچار مسمومیت شدند که تاکنون ۴ نفر از آنها جان خود را از دست دادهاند.
اعضای این خانواده برای درمان به یکی از بیمارستان های گنبد کاووس منتقل شده بودند.
به گفته کارشناسان برخی از قارچهای سمی خطرناک موجود در ایران از جمله آمانیتا ویروسا یا فرشته ویرانگر، آمانیتا فالوئیدس یا کلاه مرگ، لپیوتا و گالرینا هستند که سموم موجود در این گونهها میتواند موجب آسیب شدید به کبد و کلیه و در مواردی مرگ شود.
علائم مسمومیت با برخی از این قارچها ممکن است چند ساعت پس از مصرف ظاهر شود و در مواردی پس از یک دوره بهبودی موقت، وضعیت فرد به سرعت وخیم شود.
کارشناسان توصیه می کنند از مصرف قارچهای خودرو و ناشناخته خودداری کنید زیرا تشخیص قارچهای سمی از گونههای خوراکی برای افراد غیرمتخصص دشوار است و پختن یا سرخ کردن نیز لزوماً سموم خطرناک برخی قارچها را از بین نمیبرد.