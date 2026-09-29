مدیرکل دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت گفت: حجم مبادلات تجاری ایران و بلاروس در سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۶ میلیون دلار بوده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی بابایی مدیرکل دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت افزود: نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و بلاروس با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صمت و وزیر صنایع جمهوری بلاروس برگزار می شود.

بابایی برگزاری کمیسیون‌های مشترک را زمینه‌ساز تقویت و گسترش همکاری‌های متقابل دو کشور دانست و افزود: در این اجلاس، توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های تجاری و صنعتی، کشاورزی، سرمایه‌گذاری، بهداشت و داروسازی و همچنین تقویت تعامل میان بخش‌های خصوصی دو کشور، با هدف گسترش هرچه بیشتر مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و بلاروس مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

به گفته او ، در پایان این اجلاس، یادداشت تفاهم همکاری میان وزرای صنعت دو کشور به امضا خواهد رسید. همچنین دیدار با نخست‌وزیر و مقامات جمهوری بلاروس و افتتاح پاویون اختصاصی تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نمایشگاه «اینوپروم بلاروس» از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در چارچوب این اجلاس است.