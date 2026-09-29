به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و ویژه جهش و رونق تولید پیرامون سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی با تأکید بر ظرفیت‌های تبصره‌های تولید و اشتغال و قانون تأمین مالی، به تشریح اقدامات این وزارتخانه پرداخت.

اتابک در تشریح این اقدامات گفت: بیشترین آسیبی که در این دو جنگ تحمیلی به سازمان‌ها وارد شده بود، مربوط به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بود.

او افزود: در نوبت اول ۲۶۹ واحد صنفی و صنعتی مورد اصابت قرار گرفت و در جنگ رمضان نیز ۳ هزار و ۳۹۶ واحد مورد اصابت قرار گرفت. این همه واحد که مورد اصابت قرار گرفته، قطعا در میزان تولید و میزان پیشرفت صنعتی کشور و رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود.

این عضو کابینه دولت چهاردهم اضافه کرد: ما برآورده خسارت کرده و کمک‌های لازم را به این واحد‌های تولیدی انجام دادیم. از تمام استان‌ها با کارشناسی رسمی و کمک ستاد تحصیل و اداره کل‌ها و استانداری ها، کلیه خسارت واحد‌های آسیب دیده را برآورد کرده و بررسی کردیم در انتها میزان کار در کل استان‌ها جمع آوری شد و در اختیار دولت قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ما برای بازسازی این واحد‌ها درخواست‌های مختلفی داشتیم که چهل تا حکم نوشتیم که نیاز داشتیم برای بازسازی این ۴۰ حکم را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد فرستادیم تا صندوق برای جبران خسارات واحد‌های آسیب دیده تشکیل تا مشکلات حل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: بیشترین آسیبی که ما دیدیم، در دو ناحیه بود که ناحیه فولاد یکی از این موارد بود که خسارت‌های بسیاری برای صنعت کشور ایجاد کرد.