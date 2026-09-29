دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی در آغاز سال تحصیلی ، با هدف پیوند دانشگاه و صنعت ، کلاس درس خود را در کنار پل b1 برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، استاد عمران دانشگاه خوارزمی گفت: پل b1 نماد توانمندی و باور توانستن مهندسان ایرانی است که دشمن آمریکایی و صهیونیستی طاقت دیدنش را نداشت و به آن حمله کرد و دانشجویان هم تصمیم گرفتند کلاس درس خود را در این کارگاه برگزار کنند.

قنبری افزود: هدف از برگزاری این کلاس درس در کارگاه پل b1 ، تبدیل یک موقعیت واقعی به یک تجربه آموزشی برای دانشجویان است تا بتوانند آموخته های نظری خود را در یک محیط واقعی مشاهده و تحلیل کنند.

وی گفت:برای دانشجویان رشته عمران هر ترک، تغییر شکل یا آسیب احتمالی در یک سازه می تواند موضوعی برای مطالعه و تحلیل مهندسی باشد و موضوعی را که در کلاس درس بصورت تءوری یاد می گیرندبا مشاهده در این کارگاه بهتر درک خواهند کرد

قنبری گفت : لاس امروز در واقع پیوندی است میان دانشگاه و میدان عمل که تجربه ای ارزشمند برای دانشجویان خواهد بود تا با مسئولیت های حرفه ای مهندسی عمران و اهمیت ایمنی و ارزیابی سازه ها در شرایط واقعی آشنا شوند.