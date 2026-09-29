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دو تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته ملی کودک، از ۶ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در دو مسیر جداگانه به شش استان کشور سفر میکنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، یکی از این تماشاخانهها در مسیر اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و تماشاخانه دیگر در مسیر کرمانشاه، ایلام و لرستان برنامههای فرهنگی و هنری اجرا میکند.
بر این اساس، دو تماشاخانه از ۶ تا ۱۰ مهر بهطور همزمان در اصفهان و کرمانشاه حضور دارند، از ۱۱ تا ۱۵ مهر راهی چهارمحال و بختیاری و ایلام میشوند و از ۱۶ تا ۲۱ مهر نیز برنامههای خود را در کهگیلویه و بویراحمد و لرستان ادامه میدهند.
اجرای نمایش، پخش پویانمایی و برگزاری مسابقه از جمله برنامههای این تماشاخانهها است که با محور شعار هفته ملی کودک «لبخند کودکان، الفبای وطن» برگزار میشود.
قصهگویی، اجرای سرود و رجزخوانی با حضور اعضای هنرمند کانون، کانونیاران و مربیان استانها نیز از دیگر برنامههایی است که در کنار فعالیتهای تماشاخانههای سیار اجرا خواهد شد.
نمایش «نخودی و حاکم شهر دور» نوشته مهدی ایروانی و به کارگردانی مجتبی خلیلی در استان اصفهان درآغاز این سفر روی صحنه میرود.
محمد شریفیان، امیر دهقانی، عرفان حاجهاشمی و مجتبی خلیلی بازیگران و آدینه رحیمنژاد دستیار کارگردان این نمایش ۲۵ دقیقهای هستند.
«نخودی و حاکم شهر دور» برگرفته از افسانههای کهن ایرانی است و داستان پسری کوچک، اما جسور را روایت میکند که با همراهی و همدلی دوستانش در برابر ظلم حاکم شهر دور میایستد.
این اثر با بهرهگیری از عناصر آیینی و زبان طنز، مفاهیمی همچون همدلی و دفاع از حق را روایت میکند.
در مسیر دوم نیز نمایش «خرمشیر» در استان کرمانشاه روی صحنه میرود. این نمایش نوشته جواد ذوالفقاری و شادی پورمهدی و به کارگردانی مجتبی خمسه است.
مجتبی خمسه، سعید شاملو، سحر پورفرج و پویا بیدختی بازیگران این اثر هستند و نیلوفر منشئی مدیریت صحنه آن را برعهده دارد.
برای حضور دو تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این شش استان در مجموع ۱۲۰ اجرا برنامهریزی شده است.
هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» با محوریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مشارکت سازمانها و نهادهای مرتبط با حوزه کودک در سراسر کشور برگزار میشود.