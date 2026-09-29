آیین تکریم و بزرگداشت شهید سرلشکر شیرازی، رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا، روز جمعه ۱۰ مهرماه در آستان امامزاده یحیی (ع) با حضور آحاد مردم و امت حزب‌الله برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین بزرگداشت مقام شهید سرلشکر شیرازی از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در آستان مقدس امامزاده یحیی (ع) برگزار خواهد شد و با حضور خانواده شهید شیرازی و جمعی از مردم و ارادتمندان به مقام والای شهیدان همراه خواهد بود.

شهید سرلشکر شیرازی از چهره‌های برجسته نیرو‌های مسلح بود که در دوران خدمت خود، مسئولیت رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا را بر عهده داشت. از دیگر سوابق وی، عضویت در هیئت امنای آستان مقدس امامزاده یحیی (ع) بود؛ از همین رو این آستان میزبان آیین بزرگداشت این شهید خواهد بود.

گفتنی است؛ آستان مقدس امامزاده یحیی (ع)، واقع در چهارراه سیروس، خیابان ۱۵ خرداد شرقی، کوچه امامزاده یحیی (ع) است.