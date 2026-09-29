استاندار آذربایجان‌غربی از هجدهمین نمایشگاه سراسری کتاب ارومیه در تالار وحدت بازدید و با ناشران، فعالان فرهنگی و دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی از هجدهمین نمایشگاه سراسری کتاب ارومیه در تالار وحدت بازدید کرده و در جریان آخرین وضعیت برگزاری این رویداد فرهنگی قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه دیدن و با ناشران، فعالان فرهنگی و دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه گفت‌و‌گو کرده و در جریان ظرفیت‌ها و برنامه‌های این رویداد قرار گرفت.

رضا رحمانی همچنین با حضور در غرفه رسانه و اطلاع‌رسانی نمایشگاه، از نزدیک در جریان روند پوشش خبری و رسانه‌ای رویداد قرار گرفته و با فعالان رسانه و دست‌اندرکاران این بخش گفت‌و‌گو کرد.