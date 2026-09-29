مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین تبلیغات دارویی گفت: آموزش و ارتقای سواد سلامت مردم باید تقویت شود، اما این موضوع نباید به تبلیغ مستقیم دارو و ایجاد تقاضای غیرمنطقی برای مصرف فرآورده‌های دارویی منجر شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نازیلا یوسفی مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو با اشاره به برخی شیوه‌های تبلیغ و ترویج دارو‌های کاهش وزن اظهار کرد: هیچ‌کدام از ما با رفتار خارج از قانون موافق نیستیم، اما موضوع مهم این است که در کنار رعایت قانون، نسبت به پیامد‌های رفتار‌های تبلیغاتی بر سلامت مردم نیز حساس باشیم.

وی افزود: یکی از موارد قابل توجه، معرفی و عرضه برخی دارو‌ها پیش از ورود رسمی به فهرست دارویی کشور و همچنین استفاده از شیوه‌هایی مانند درج تبلیغات روی خودرو‌های حمل دارو بوده است که با ضوابط موجود همخوانی ندارد.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو درباره تبلیغات مستقیم دارو برای مصرف‌کننده تصریح کرد: تبلیغ مستقیم دارو برای عموم در کشور ممنوع است و این موضوع تنها مختص ایران نیست؛ در بسیاری از کشور‌های دنیا نیز تبلیغ مستقیم دارو‌های نسخه‌ای برای مصرف‌کننده محدود یا ممنوع است.

یوسفی با بیان اینکه تغییرات حوزه سلامت و فضای مجازی نباید به معنای نادیده گرفتن چارچوب‌های قانونی باشد، گفت: اگر ادعا می‌شود دنیا در این زمینه تغییر کرده است، باید دید آیا شرکت‌های اصلی و تولیدکنندگان این دارو‌ها در کشور‌های مبدأ نیز همان شیوه‌هایی را که امروز در کشور شاهد آن هستیم، انجام می‌دهند یا خیر.

وی ادامه داد: نگرانی اصلی سازمان غذا و دارو صرفاً تخلف از یک ماده قانونی نیست، بلکه سلامت مردم در اولویت قرار دارد. درباره دارو‌های جدید، ممکن است همه عوارض در زمان ورود به بازار و در جمعیت محدود مطالعات بالینی شناخته نشده باشد و افزایش ناگهانی مصرف در جمعیت گسترده، امکان آشکار شدن عوارض جدید را افزایش دهد.

یوسفی افزود: زمانی که بیمار با تشخیص پزشک و برای یک نیاز درمانی مشخص دارو مصرف می‌کند، نسبت فایده و خطر دارو قابل ارزیابی است؛ اما وقتی مصرف دارو صرفاً تحت تأثیر تبلیغ و ایجاد تقاضای کاذب افزایش پیدا می‌کند، شرایط متفاوت خواهد بود و نگرانی درباره پیامد‌های آن جدی‌تر می‌شود.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر مصرف فرآورده‌های سلامت با اشاره به ضرورت افزایش بازدارندگی در برابر تخلفات گفت: برخورد‌های قانونی باید به‌گونه‌ای باشد که تخلف هزینه داشته باشد و صرفاً به تذکر و توصیه محدود نشود. در کنار آن، صنعت نیز می‌تواند با تدوین یک مرامنامه حرفه‌ای، نسبت به رفتار‌هایی که همه می‌دانیم خلاف ضوابط است، به یک توافق جمعی برسد.

وی تأکید کرد: هدف این نیست که ارتباط صنعت با مردم یا آموزش سلامت متوقف شود؛ برعکس، آموزش مردم یک ضرورت است. اما باید میان آموزش سلامت، اطلاع‌رسانی علمی و تبلیغ مستقیم یک داروی مشخص مرز روشنی وجود داشته باشد.

یوسفی با اشاره به نقش فضای مجازی در شکل‌دهی رفتار‌های سلامت‌محور گفت: در فضای مجازی، همزمان با توصیه‌های علمی، با حجم قابل توجهی از توصیه‌های غیرعلمی درباره دارو‌ها و درمان بیماری‌ها مواجه هستیم و دستگاه‌های نظارتی با این موارد برخورد می‌کنند؛ با این حال، انتظار می‌رود جامعه علمی و شرکت‌های دارویی نیز در تقویت محتوای علمی و مقابله با اطلاعات نادرست در کنار نظام سلامت باشند.

وی درباره تبلیغات غیرمستقیم توسط برخی چهره‌های فضای مجازی نیز اظهار کرد: اگر فردی با دریافت مبالغ قابل توجه، مصرف یک دارو را به شکل ظاهراً خودجوش ترویج کند، نمی‌توان نسبت به پیامد‌های آن بی‌تفاوت بود؛ به‌ویژه زمانی که این رفتار می‌تواند موجب افزایش مصرف بدون تجویز و ارزیابی پزشکی شود.

یوسفی با اشاره به گزارش برخی موارد عوارض شدید در مصرف‌کنندگان دارو‌های کاهش وزن گفت: افزایش مصرف این فرآورده‌ها بدون توجه به ضرورت پزشکی و عوارض احتمالی، می‌تواند سلامت افراد را به خطر بیندازد و لازم است نسبت به مصرف این داروها، به‌ویژه برای کاهش چند کیلو وزن، نگاه مسئولانه‌تری شکل بگیرد.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: می‌توان از ظرفیت تبلیغات و بازاریابی برای آموزش سلامت استفاده کرد؛ برای مثال، به جای تبلیغ مستقیم یک دارو می‌توان درباره چاقی به‌عنوان یک بیماری، ضرورت مراجعه به پزشک و انتخاب مسیر صحیح درمان اطلاع‌رسانی کرد. هدف باید تقویت رفتار سلامت‌محور و کمک به انتخاب مسیر درست درمان باشد، نه ایجاد تقاضای مستقیم برای یک محصول دارویی.