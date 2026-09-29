به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار علیرضا دلیری درباره این خبر اظهارداشت: در راستای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با مخلان نظام اقتصادی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با اقدامات اطلاعاتی از وجود یک انبار لوازم خانگی قاچاق مطلع شدند.وی افزود: ماموران با تحقیقات میدانی، مکان دقیق این انبار را در شهر یزد شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی از محل بازدید کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در بازرسی ها، هزار و ۸۲۹ قلم انواع لوازم خانگی خارجی قاچاق کشف که کارشناسان ارزش آن را بیش از ۴۸۱ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.سردار دلیری تصریح کرد: در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شد.