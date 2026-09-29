به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان سال بیش از ۳۰۰ هزار تن صادرات میوه و سبزیجات از استان انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در آیین افتتاح و بهره برداری از چند طرح کشاورزی و بازدید از واحد‌های سورتینگ و بسته بندی محصولات کشاورزی که با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد گفت: بیش از ۱۵۰ هزار تن محصولات میوه و سبزیجات از اول سال تا کنون از آذربایجان غربی به کشور‌های مختلف صادر شده که این رقم غیر از صادرات استان‌های مختلف از مسیر استان است.

محمدرضا اصغری با اشاره به این که استان در فرآوری محصولات میوه و سبزیجات جز استان‌های نخست کشور است افزود: بالای ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن ظرفیت فراوری کنسانتره و سایر محصولات فراوری در آذربایجان غربی وجود دارد.

او با تاکید بر این که بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن ظرفیت سردخانه‌های استان است افزود: ۴۲۰ هزار تن نیز ظرفیت سورت و بسته بندی میوه در استان است و بیش از ۲۰۰ هزار تن نیز ظرفیت فراوری میوه در استان وجود دارد.