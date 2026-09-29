\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645\u060c \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u00ab\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u200c\u06cc\u0627\u0631\u00bb \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u062f\u0631 \u0646\u0645\u06cc\u0646\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u0631\u0646\u0634\u0627\u0637 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\n\n\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u200c\u06cc\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0646\u0645\u06cc\u0646\n\n\u00a0