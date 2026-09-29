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سالانه بیش از سه هزار و ۵۰۰ تن محصول در گلخانههای خانگی شهرستان مهرستان تولید میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی مهرستان گفت: بیش از هزار و ۲۰۰ مجوز احداث گلخانه خانگی در این شهرستان صادر شده که ۶۷۰ واحد آن فعال است.
عبدالله سپاهی افزود: توسعه گلخانههای کوچکمقیاس در سالهای اخیر به یکی از ظرفیتهای مهم تقویت معیشت خانوارهای روستایی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید محصولات کشاورزی در مهرستان تبدیل شده است.
وی افزود: در گلخانههای مهرستان محصولاتی از جمله گوجهفرنگی، خیار، بادمجان، کدو و فلفل تولید و روانه بازار میشود.
سپاهی ادامه داد: در هفته جهاد کشاورزی امسال نیز ۳۰ واحد گلخانه کوچکمقیاس با مجموع هشت هزار و ۹۷۰ مترمربع زیربنا به بهرهبرداری رسید که برای اجرای آنها بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی گفت: بهرهبرداری از این واحدها زمینه اشتغال مستقیم ۳۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۳۰ نفر دیگر را فراهم کرده است.
وی با اشاره به افزایش سطح زیرکشت گلخانهای شهرستان به ۲۴ هکتار گفت: با توجه به محدودیت منابع آب، توسعه گلخانهها یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش بهرهوری، مدیریت مصرف آب و تولید محصولات باکیفیت در طول سال است.