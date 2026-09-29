به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی مهرستان گفت: بیش از هزار و ۲۰۰ مجوز احداث گلخانه خانگی در این شهرستان صادر شده که ۶۷۰ واحد آن فعال است.

عبدالله سپاهی افزود: توسعه گلخانه‌های کوچک‌مقیاس در سال‌های اخیر به یکی از ظرفیت‌های مهم تقویت معیشت خانوار‌های روستایی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید محصولات کشاورزی در مهرستان تبدیل شده است.

وی افزود: در گلخانه‌های مهرستان محصولاتی از جمله گوجه‌فرنگی، خیار، بادمجان، کدو و فلفل تولید و روانه بازار می‌شود.

سپاهی ادامه داد: در هفته جهاد کشاورزی امسال نیز ۳۰ واحد گلخانه کوچک‌مقیاس با مجموع هشت هزار و ۹۷۰ مترمربع زیربنا به بهره‌برداری رسید که برای اجرای آنها بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی گفت: بهره‌برداری از این واحد‌ها زمینه اشتغال مستقیم ۳۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۳۰ نفر دیگر را فراهم کرده است.

وی با اشاره به افزایش سطح زیرکشت گلخانه‌ای شهرستان به ۲۴ هکتار گفت: با توجه به محدودیت منابع آب، توسعه گلخانه‌ها یکی از راهکار‌های مؤثر برای افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف آب و تولید محصولات باکیفیت در طول سال است.