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مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی گفت: تغییر رویکرد در حوزه کیفیتبخشی، زمینه را برای عبور از نگاه صرفاً تسهیلگرانه به سمت فعالیتمحوری فراهم کرده است تا بتوانیم با تمرکز بیشتر، کیفیت فعالیتهای پرورشی را ارتقا دهیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سمیه سادات ابراهیمی در آئین اختتامیه برخط «گروه کیفیتبخشی به فعالیتهای پرورشی و شبکهسازی» که به میزبانی استان خراسان جنوبی برگزار شد، ضمن تبیین ضرورتهای ارتقای کیفی فعالیتهای تربیتی، اظهار کرد: تغییر رویکرد در حوزه کیفیتبخشی، زمینه را برای عبور از نگاه صرفاً تسهیلگرانه به سمت فعالیتمحوری فراهم کرده است تا بتوانیم با تمرکز بیشتر، کیفیت فعالیتهای پرورشی را ارتقا دهیم.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی با تأکید بر ضرورت تحول در کیفیتبخشی به فعالیتهای پرورشی، «تربیت از خویشتن» و تبدیل شدن متولیان امور تربیتی به الگوی عملی تربیت را از الزامات تحقق تربیت اثربخش دانست و گفت: شبکهسازی میان منتخبین میتواند با ایجاد شبکه مشاوره و کیفیتبخشی، زمینه ارتقای فعالیتهای پرورشی در مدارس را فراهم کند.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی با تأکید بر لزوم گام برداشتن در مسیر تربیت اثربخش، افزود: برای افزایش برکات فعالیتهای تربیتی، باید خود به الگوی عملی تربیت تبدیل شویم. ما به عنوان متولیان امر تربیت، وظیفه داریم با تأسی به بزرگان تربیتی در طول تاریخ، نمادی از تربیت اسلامی را در کشور ساری و جاری کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت «تربیت از خویشتن» تصریح کرد: اثرات تربیت، ماندگار است و به نسلهای آینده منتقل میشود؛ بنابراین ضروری است در مسیر تحقق اهداف سازمانی، همدلانهترین و اخلاقیترین تعاملات را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
ابراهیمی با اشاره به فلسفه نظام تعلیم و تربیت گفت: ما برای تحقق تربیت اسلامی انقلاب کردیم و تحقق کامل اهداف این نظام، در گرو دستیابی به همین آرمان بزرگ است.
وی با اشاره به اهمیت همافزایی تصریح کرد: شبکهسازی میان منتخبین در سالهای اخیر، فرصتی مغتنم برای ایجاد شبکه مشاوره و کیفیتبخشی است که میتواند ما را در تحقق عملی اهداف پرورشی در مدارس یاری کند.