پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی از انجام ۱۰ هزار و ۸۳۲ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی استان در ششماهه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی کرامتی اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان، کنترل و تنظیم بازار و برخورد با تخلفات اقتصادی، ۱۰ هزار و ۸۳۲ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی استان انجام شده است.
وی افزود: حاصل این بازرسیها، تشکیل ۲ هزار و ۴۰ پرونده تخلف به ارزش ریالی ۵۶۴ میلیارد ریال بوده که برای رسیدگی و صدور رأی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
کرامتی با اشاره به اجرای گشتهای مشترک نظارتی در سطح استان گفت: در این مدت ۳ هزار و ۷۷۳ گشت مشترک با همکاری دستگاههای مرتبط انجام شده که در جریان آن ۸۲۶ پرونده به ارزش ۴۳ میلیارد و ۲۱۳ میلیون ریال تشکیل شده است.
مدیرکل صمت خراسان شمالی همچنین از تشکیل ۹۵ پرونده قاچاق به ارزش ۳۷۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: مقابله با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی، یکی از محورهای مهم نظارت و بازرسی در بازار استان است.
وی ادامه داد: عدم درج قیمت، گرانفروشی، عدم صدور فاکتور، عدم رعایت ضوابط بهداشتی، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم اجرای تکالیف صنفی و قاچاق کالا از جمله مهمترین تخلفات شناساییشده در بازرسیهای انجامشده بوده است.
کرامتی تأکید کرد: نظارت بر بازار باید مستمر، هدفمند و نتیجهمحور باشد و در کنار برخورد قانونی با متخلفان، آگاهیبخشی به فعالان اقتصادی و پیشگیری از وقوع تخلف نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با بهرهگیری از ظرفیت بازرسان، گشتهای مشترک و همکاری دستگاههای نظارتی، صیانت از حقوق مصرفکنندگان، حمایت از واحدهای قانونمدار و ایجاد آرامش و ثبات در بازار را با جدیت دنبال میکند.