به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، چهار دیدار مرحله یک چهارم نهایی والیبال پسران زیر ۱۹ سال قهرمانی کشور دوشنبه (۶ مهر) به میزبانی ارومیه پیگیری شد و نتایج زیر به دست آمد:

اصفهان ۳ – تهران ۲ (۲۹ بر ۳۱، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۲، ۱۸ بر ۱۶)

سمنان ۳ – مازندران یک (۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۸)

توابع تهران ۳ – فارس یک (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۵)

آذربایجان غربی ۳ – کرمان صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹)

بدین ترتیب تیم‌های اصفهان، سمنان، توابع تهران و آذرباریجان غربی به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها صعود کردند.

همچنین مسابقات والیبال دختران زیر ۱۹ سال قهرمانی کشور که به میزبانی رودهن پیگیری می‌شود، دوشنبه (۶ مهر) با چهار دیدار مرحله یک چهارم نهایی برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

فارس یک – مازندران ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۱۵ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸ و ۹ بر ۲۵)

کرمان ۲- گلستان ۳ (۲۵ بر ۱۷، ۲۸ بر ۳۰، ۲۶ بر ۲۴، ۲۰ بر ۲۵ و ۱۱ بر ۱۵)

تهران ۳ – توابع تهران یک (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۱۸)

اردبیل صفر – اصفهان ۳ (۱۳ بر ۲۵، ۱۲ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)

بدین ترتیب در گروه دختران زیر ۱۹ سال نیز تیم‌های مازندران، گلستان، تهران و اصفهان به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.