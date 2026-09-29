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رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی از پاسخگویی مستقیم به درخواست ها و مطالبات ۶۲ مراجعه کننده در دیدار مردمی این هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در این دیدار، گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات مردم به موضوع تأمین و واگذاری اراضی طرح جوانی جمعیت و همچنین روند رسیدگی به پروندههای قضایی اختصاص داشت.
عبدالهی افزود: خانوادههای دارای سه و چهار فرزند، درباره نحوه تأمین، محل اختصاص و روند واگذاری زمین، مطالباتی را مطرح کردند که مقرر شد مسائل و موانع موجود با همکاری دستگاههای قضایی و اجرایی استان بررسی و راهکارهای قانونی برای رفع آن ارائه شود.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به گلایه برخی مراجعهکنندگان از طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههای قضایی گفت: موارد مطرحشده بررسی و بر تسریع در رسیدگیها، رعایت حقوق اصحاب پرونده و توجه جدی به درخواستهای مردم تأکید میشود.
عبداللهی با تأکید بر استمرار ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم افزود: ملاقات مردمی رئیسکل دادگستری استان هر ماه در طبقه همکف دادگستری برگزار میشود و این برنامه در حوزههای قضایی شهرستانهای استان نیز طبق زمانبندی مشخص ادامه دارد.