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استاندار آذربایجانغربی از چند مجتمع سردخانه و واحددرجه بندی میوه در ارومیه بازدید و روند صادرات محصولات کشاورزی و موانع پیشروی آنها را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی از چند مجتمع سردخانه و واحد سورتینگ میوه در ارومیه بازدید و روند صادرات محصولات کشاورزی و موانع پیشروی آنها را بررسی کرد.
در این بازدیدها بر تکمیل زنجیره ارزش از تولید تا بستهبندی و صادرات، ارتقای استانداردهای صادراتی و تسهیل فرآیندهای اداری و گمرکی تأکید شد.
آذربایجانغربی با برخورداری از ظرفیت گسترده سردخانهای و تولید انواع محصولات باغی، بهویژه سیب، از قطبهای مهم ذخیرهسازی و صادرات محصولات کشاورزی کشور محسوب میشود و تسهیل صادرات این محصولات، نقش مهمی در حمایت از باغداران و توسعه اقتصاد کشاورزی استان دارد.