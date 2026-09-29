استاندار آذربایجان‌غربی از چند مجتمع سردخانه و واحددرجه بندی میوه در ارومیه بازدید و روند صادرات محصولات کشاورزی و موانع پیش‌روی آنها را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی از چند مجتمع سردخانه و واحد سورتینگ میوه در ارومیه بازدید و روند صادرات محصولات کشاورزی و موانع پیش‌روی آنها را بررسی کرد.

در این بازدید‌ها بر تکمیل زنجیره ارزش از تولید تا بسته‌بندی و صادرات، ارتقای استاندارد‌های صادراتی و تسهیل فرآیند‌های اداری و گمرکی تأکید شد.

آذربایجان‌غربی با برخورداری از ظرفیت گسترده سردخانه‌ای و تولید انواع محصولات باغی، به‌ویژه سیب، از قطب‌های مهم ذخیره‌سازی و صادرات محصولات کشاورزی کشور محسوب می‌شود و تسهیل صادرات این محصولات، نقش مهمی در حمایت از باغداران و توسعه اقتصاد کشاورزی استان دارد.