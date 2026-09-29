

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمد صادق ضیایی قائم مقام رئیس دانشگاه در امور جذب هیات علمی، ممیزه و هیات امنای مرکزی و استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه فراخوان جذب اعضای هیات علمی پیوسته نوبت اول سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی از فردا آغاز می‌شود، گفت: متقاضیان جذب هیات علمی پیوسته می‌توانند از فردا چهارشنبه ۸ مهر با مراجعه به سامانه ساجد به نشانی https://sajed.iau.ir برای ثبت‌نام خود اقدام کنند.

وی درباره ظرفیت‌های این فراخوان افزود: در این دوره از فراخوان نیازسنجی گسترده‌ای صورت گرفته که بر اساس آن، ۴۱۲ نفر در ۳۹۰ رشته گرایش برای گروه‌های غیرپزشکی و معارف اسلامی، و ۶۴۸ نفر در ۵۵۲ رشته‌گرایش برای گروه پزشکی جذب دانشگاه خواهند شد.