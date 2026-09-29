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فراخوان جذب اعضای هیات علمی پیوسته نوبت اول سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی از چهارشنبه هشتم مهر ماه آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمد صادق ضیایی قائم مقام رئیس دانشگاه در امور جذب هیات علمی، ممیزه و هیات امنای مرکزی و استانهای دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه فراخوان جذب اعضای هیات علمی پیوسته نوبت اول سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی از فردا آغاز میشود، گفت: متقاضیان جذب هیات علمی پیوسته میتوانند از فردا چهارشنبه ۸ مهر با مراجعه به سامانه ساجد به نشانی https://sajed.iau.ir برای ثبتنام خود اقدام کنند.
وی درباره ظرفیتهای این فراخوان افزود: در این دوره از فراخوان نیازسنجی گستردهای صورت گرفته که بر اساس آن، ۴۱۲ نفر در ۳۹۰ رشته گرایش برای گروههای غیرپزشکی و معارف اسلامی، و ۶۴۸ نفر در ۵۵۲ رشتهگرایش برای گروه پزشکی جذب دانشگاه خواهند شد.