جانشین انتظامی استان یزد، از دستگیری دو نفر که اقدام به جعل گذرنامه و تمدید پاسپورت اتباع غیرمجاز می‌کردند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی، درباره این خبر اظهار داشت: با رصد ماموران پلیس اطلاعات استان یزد، مشخص شد چند نفر از اتباع اقدام به جعل مدارک و اسناد تابعیتی می‌کنند. وی ادامه داد: ماموران ضمن هماهنگی و اخذ مجوز قضایی، دو متهم را در شهر یزد دستگیر و تعدادی پاسپورت با مهر جعلی را نیز از آنها کشف کردند.

جانشین انتظامی استان یزد گفت: متهمان با اعتراف به جعل گذرنامه و تمدید پاسپورت اتباع غیر مجاز به دادسرا اعزام و سپس روانه زندان شدند.