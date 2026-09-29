نخستین بخش مستقل ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان با هدف تسهیل دسترسی این گروه به منابع اطلاعاتی و تقویت مهارت‌های زبانی، برای گروه‌های سنی مختلف در کتابخانه عمومی محمد بهمن‌بیگی شیراز افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مطالعه و کتابخوانی نقشی حیاتی در شکل‌گیری مفاهیم ذهنی و افزایش گنجینه لغات ناشنوایان و کم‌شنوایان ایفا می‌کند؛ در همین خصوص، کتابخانه محمد بهمن‌بیگی با طراحی برنامه‌های تخصصی، بستری برای یادگیری و رشد این جامعه هدف فراهم کرده است.

در بخش ناشنوایان این کتابخانه فعالیت‌های ویژه‌ای متناسب با سه گروه سنی بزرگسالان، کودکان و خردسالان با موضوعات آشنایی با مشاهیر فارس، دوره آموزشی زبان اشاره، خط تحریر، کارگاه داستان‌نویسی، کلاس جمله‌سازی، نشست‌های معرفی کتاب، قصه‌گویی به زبان اشاره، نقاشی و رنگ‌آمیزی، کاردستی، نمایش فیلم و آموزش واژگان از طریق نقاشی اجرا می‌شود.

ثبت‌نام برای تمامی ناشنوایان و کم‌شنوایان رایگان است و متقاضیان می‌توانند با در دست داشتن یک قطعه عکس، کارت شناسایی معتبر و تکمیل درخواست عضویت، به مدت یک سال به عضویت این کتابخانه درآیند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای استفاده از خدمات امانت و عضویت، همه‌روزه به غیر از ایام تعطیل، از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب به کتابخانه مراجعه کنند. همچنین کلاس‌های آموزشی و برنامه‌های ویژه این بخش، سه‌شنبه‌های هر هفته برگزار می‌شود.

کتابخانه عمومی محمد بهمن‌بیگی در بلوار پاسداران، جنب درمانگاه محمد رسول‌الله در خیابان مبعث واقع شده است.