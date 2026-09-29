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سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از اطفای حریق در یک ساختمان ۶ طبقه در حال ساخت در محدوده خیابان بهشتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حادثهای که امروز در ساعت ۱۰:۳۳ صبح در محدوده خیابان بهشتی (خیابان قنبرزاده) رخ داد، بنا به اعلام سازمان آتشنشانی، یک ساختمان نیمهکاره دچار حریق شد.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، در توضیح جزئیات این حادثه اعلام کرد که با دریافت گزارش از مرکز ۱۲۵، بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شده و ظرف ۳ دقیقه در صحنه حاضر شدند.
بر اساس بررسیهای اولیه در محل حادثه، حریق در یک ساختمان ۶ طبقه در حال ساخت رخ داده که به دلیل وجود مصالحی نظیر یونولیت، رنگ و سایر مواد شیمیایی در محل، دود شدیدی در منطقه ایجاد شده بود. این عملیات در ساعت ۱۱:۰۷ بدون هیچگونه تلفات یا مصدومی به پایان رسید.