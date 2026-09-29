مدیرکل فرودگاه بین‌المللی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه گفت: در حال حاضر هفته‌ای ۱۱۰ پرواز برنامه‌ای از این فرودگاه انجام و به حدود ۱۲ هزار مسافر خدمت‌رسانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مجتبی بیاتی گفت: با وجود آسیب‌های ناشی از حملات دشمن، با همت متخصصان بومی و مدیریت بحران، در کمتر از ۷۲ ساعت برج مراقبت پرواز سیار عملیاتی شد تا فرآیند هدایت پرواز‌ها حتی برای لحظه‌ای دچار وقفه نشود.

وی افزود: با تکیه بر ظرفیت‌های موجود و شناخت دقیق توانمندی‌های منطقه‌ای توانستیم بر محدودیت‌های ناوگان هوایی غلبه کنیم به‌طوری‌که روند توسعه مسیر‌های پروازی سیر صعودی به خود گرفت و امروز ۱۲ شرکت هواپیمایی فعال، مسئولیت جابه‌جایی مسافران را به ۶ مقصد پرتردد داخلی بر عهده دارند.

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه به نقش کلیدی این فرودگاه در پوشش پرواز‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: در هفته‌های اخیر و در پی بروز محدودیت‌های پروازی در کشور عراق، ایرلاین‌ها به دلیل برخورداری فرودگاه کرمانشاه از سامانه‌های ناوبری به‌روز، زیرساخت‌های پایدار و موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی در همسایگی عراق، این فرودگاه را به‌عنوان اولویت نخست برقراری پرواز‌های فوق‌العاده برای جابه‌جایی مسافران عراقی انتخاب کردند.

بیاتی با بیان اینکه در حال حاضر هفته‌ای ۱۱۰ پرواز برنامه‌ای از فرودگاه کرمانشاه انجام می‌شود و به حدود ۱۲ هزار مسافر خدمت‌رسانی می‌شود گفت: تمامی پرواز‌ها با بالاترین استاندارد‌های بین‌المللی، ضریب ایمنی کامل و امنیت پروازی پایدار مدیریت می‌شوند.