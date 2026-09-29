حماسه اقتدار ۳۱۳ هزار نفری جانفدایان آذربایجان شرقی
نمایش اقتدار جانفدایان آذربایجان شرقی با حضور ۳۱۳ هزار نفر از مردم انقلابی و بصیر در مناطق مختلف استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این رزمایش با شعار آذربایجان؛ جانفدای ایران ترتیب یافت و جانفدایان در این خطه از میهن عزیزمان آمادگی رزمی و دفاعی خود را برای مقابله با تهاجم دشمنان اعلام کردند.
قشرهای مختلف مردم از عشایر و کارمند و کارگر گرفته تا دانش آموز و دانشجو و بازاریان در صفوف منظم با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل، هیهات من الذله، آذربایجان بیرکلام انتقام انتقام، نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا، ما همه سرباز توییم خامنهای گوش به فرمان توییم خامنهای بر ضرورت مقابله همه جانبه با استکبار جهانی به سرکردگی رژیم تروریستی آمریکا تاکید میکنند.
این تمرین رزمی در تبریز در مسیر خیابان امام خمینی از باغ گلستان تا چهارراه شهید بهشتی با حضور مردم آگاه و همیشه در صحنه برگزار شد.
تبریز
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