به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور نماینده ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی حجت‌الاسلام مهدوی به عنوان مسئول جدید نمایندگی ولی فقیه در سپاه شاهین‌دژ معرفی و از تلاش های حجت الاسلام جهانبان قدردانی شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی در این آیین با بیان اینکه ملت بزرگ کشور ما در طول جنگ تحمیلی به صورت تمام‌قد مقابل دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه آمریکا ایستادگی کردندواراده مردم مبنی بر لزوم غلبه بر دشمن، در حقیقت نشانه بزرگ وحدت در جنگ هشت ساله بود و اراده‌ها محکم شد و ملت در کنار رزمندگان با اراده پولادین در مقابل دشمن ایستادند.

حجت‌الاسلام میثم فیاضی سپس ادامه داد: در این بین نقش روحانیون به واسطه جایگاه تبیینی و تبلیغی که داشتند بیش از پیش حائز اهمیت بود. او بر اهمیت جایگاه نمایندگی ولی فقیه در تعمیق بصیرت دینی و انقلابی، ارتقای معنویت، تقویت روحیه جهادی و بصیرتی و همچنین تداوم فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در مجموعه سپاه تأکید شد.