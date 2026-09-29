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آیین نواختن زنگ ماندگار یادواره شهدای دانشآموز، همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور جمعی از مسئولان شهرستان، فرهنگیان و دانشآموزان در دبیرستان شاهد مطهره مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیین نواختن زنگ ماندگار یادواره شهدای دانشآموز، همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور جمعی از مسئولان شهرستان، فرهنگیان و دانشآموزان در دبیرستان شاهد مطهره مهریز برگزار شد. در این آیین، یاد و خاطره شهدای دانشآموز گرامی داشته شد و حاضران بر تداوم راه شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار، فداکاری و مقاومت به نسل جوان تأکید کردند.
زنگ ماندگار یادواره شهدای دانشآموز با هدف بازخوانی نقش دانشآموزان در دوران هشت سال دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جدید نواخته شد.
در این مراسم، بر اهمیت آشنایی نسل نوجوان و جوان با رشادتها و فداکاریهای شهدا و نقش آنان در دفاع از میهن اسلامی تأکید شد.
هفته دفاع مقدس هر سال فرصتی برای پاسداشت حماسهآفرینی رزمندگان و شهدای هشت سال دفاع مقدس و تبیین ارزشهای ایثار، فداکاری و مقاومت برای نسلهای آینده است.