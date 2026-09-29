رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم الله ۱۳ آبان گفت: برنامه آمریکا هم به ستوه آوردن و تسلیم کردن این ملت است. چون موقعی که در عرصه نظامی موفق نشد، به دنبال فشار آوردن به مردم برای پشیمان کردن از ایستادگی، استقلال و سربلندی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام مصطفی رستمی در نخستین نشست ستاد مرکزی مراسم یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: ۱۳ آبان یکی از نماد‌های مایوس کردن شیطان و مأیوس کردن دشمن و قوی کردن دل مومنان و نشان دادن استواری و انسجام و تاب‌آوری و قوت درونی این ملت است. این مردم نشان دادند در همه صحنه‌ها ایستاده‌اند.

وی افزود: آمریکایی‌ها صراحت دارند به اینکه جنگ به پایان نرسیده و این خبیث فاسد جزیره اپستین به عنوان حاکم جریان نظام سلطه در جهان، بار‌ها ملت ایران و تمدن ایران را تهدید کرده است. البته آمریکا توسط این ملت، تحقیر شده و تردیدی در پیروزی این ملت نیست، اما شرط این جنگ، ایستادگی و تاب‌آوری است.

رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم الله ۱۳ آبان اضافه کرد: برنامه آمریکا هم به ستوه آوردن و تسلیم کردن این ملت است. چون موقعی که در عرصه نظامی موفق نشد، به دنبال فشار آوردن به مردم برای پشیمان کردن از ایستادگی، استقلال و سربلندی است.

رستمی افزود: بر همین اساس مجموعه سازمان‌ها و نهاد‌ها و دستگاه‌ها باید بتوانند زمینه ساز تجلی این اراده و این همت مردم باشند. ملت به پاخاسته بیش از ۲۱۰ شب در میدان حضور دارند و ما هم باید بتوانیم این ایستادگی را که خدا در حق این ملت قرار داده، تبیین کنیم و برای این حضور تسهیل‌گری داشته باشیم.