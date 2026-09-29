به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارگری با حضور سردار عمومهدی فرمانده سپاه روح استان مرکزی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی شازند و با حضور کارگران صنایع شهرستان شازند و دانش آموزان شهرستان شازند در نیروگاه حرارتی شازند برگزار شد.

سردار عمومهدی فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: با توجه به اینکه کنگره شهدای استان مرکزی با نام و یاد امام خمینی و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی و با تاکید بر نقش آفرینی دانش آموزان برگزار می‌شود، این پیش اجلاسیه با حضور دانش آموزان برگزار شد.