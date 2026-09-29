رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند مهمترین چالش سازمان را کمبود قابل توجه نیرو‌های عملیاتی عنوان کرد و گفت: به دلیل تأخیر در حذف نیرو در دو دهه گذشته و بازنشستگی تعداد قابل توجه کارکنان در سال‌های اخیر، میزان کمبود نیرو در سازمان بر اساس ساختار سازمانی حدود ۷۰ نفر است.

رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند در حال حاضر با ۶ ایستگاه عملیاتی در سطح شهر و حدود ۱۰۰ نفر نیروی عملیاتی و اداری به شهروندان خدمات رسانی می کند.

عنایتی مهمترین چالش حال حاضر سازمان را کمبود قابل توجه نیرو‌های عملیاتی عنوان کرد و افزود: به دلیل تأخیر در حذف نیرو در دو دهه گذشته و بازنشستگی تعداد قابل توجه کارکنان در سال‌های اخیر، میزان کمبود نیرو در سازمان بر اساس ساختار سازمانی حدود ۷۰ نفر است.

وی گفت: در سال گذشته در پیگیری‌های انجام شده، آزمون جذب نیروی آتشنشانی برگزار شد و ۱۸ آتشنشان در شهرداری بیرجند جذب شدند، اما به دلیل عدم کسب حد نصاب آزمون توسط داوطلبان، همچنان باقی ظرفیت خالی است که درخواست برگزاری آزمون جدید به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارسال شده است و از مسئولان درخواست پیگیری برای تسریع در روند برگزاری آزمون را داریم.

رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند با اشاره به مشکلات موجود، فرسودگی عمده خودرو‌های آتش نشانی با عمر بالای ۱۵ سال را از جمله مهمترین مشکلات دانست و افزود: در زمینه تجهیزات نیز به دلیل بهای سنگین تجهیزات ایمنی و کمبود دسترسی، همچنان کمبود تجهیزات حفاظت فردی و ایمنی در سازمان وجود دارد.

عنایتی گفت: در دوره اخیر مدیریت شهری با نگاه ویژه به حوزه ایمنی، ۳ دستگاه خودروی سنگین و ۲ دستگاه خودروی سبک آتشنشانی از محل اعتبارات شهرداری و ملی به ناوگان خودرویی سازمان افزوده شده است؛ همچنین در زمینه البسه و تجهیزات حفاظت فردی، امداد و نجات، قایق و البسه غواصی به روز و تجهیزات مقابله با حوادث شیمیایی، در سال های اخیر برای سازمان فراهم شده است.

وی با اشاره به فرسوده بودن ناوگان خودرویی و بافت فرسوده در مناطق مرکزی شهر، بر نیاز به خودرو‌های سبک و سنگین آتش نشانی تأکید کرد و گفت: با توجه به استقرار بخش صنعتی و پالایشگاهی در منطقه ویژه اقتصادی و افزایش چشمگیر حوادث جاد‌ه ای به دلیل ترانزیت کالا از جاده‌های استان، نیاز مبرم به خودروی فوق سنگین فوماتیک وجود دارد؛ همچنین با توجه به افزایش بلندمرتبه سازی، یک دستگاه نردبان هیدرولیکی از دیگر نیاز‌های سازمان است.

رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند افزود: رفع این مشکلات با توجه به محدودیت اعتبارات شهرداری و بهای سنگین تجهیزات، مستلزم نگاه ویژه از سوی مسئولان استانی و جذب اعتبارات ملی و استانی است.