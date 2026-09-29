به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، این جشنواره در ۸ محور با ۲۵ شاخص برگزار و طی آن، عملکرد ۱۱۸ دستگاه ارزیابی شد.

محور‌های ارزیابی شامل بهبود فضای کسب و کار، مشارکت فعال و اثربخش در برنامه ریزی و توسعه استان، ارتقا کارآمدی و اثربخشی نظام اداری استان، اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، فوریت‌های اداری (فواد)، تحقق سیاست‌های کلی نظام و مدیریت بحران و تاب آوری سازمانی بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در این مراسم گفت: هیچ دستگاهی بدون تلاش و کوشش مدیران نمی‌تواند به موفقیت دست یابد.

آیت‌الله مظفری همه مدیران را با تلاش و استمداد یاری الهی و رعایت تقوا توصیه کرد و از آنان خواست اهتمام ویژه‌ای به مسئله نماز داشته باشند.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان هم با اقدامات زیرساختی در نقاط مختلف استان اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات عمرانی در نقاط دوردست استان، انتقال آب سد طالقان است که مطالبه ۵ دهه مردم استان بوده است.

سردار رفیعی آتانی افزود: اقدامات انجام شده باید برای مردم روایت شود تا امیدواری در جامعه از بین نرود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم گفت: در شرایط جنگی، کار برای همه از جمله مدیران دشوار است، اما دولت با همه توان و ظرفیت ایستاد تا هیچ خدمتی متوقف نشود.

رحمانی با بیان اینکه در جشنواره شهید رجایی، بهبود عملکرد اولویت اصلی است افزود: طبق آمار، در کسب و کار وضعیت نسبتا خوب است، اما در موضوع تاب‌آوری باید تلاش بیشتری صورت گیرد.