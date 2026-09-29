معرفی برگزیدگان خدمت در جشنواره شهید رجایی در قزوین
دوازده دستگاه برگزیده خدمت در بین نهادهای دولتی استان قزوین در جشنواره شهید رجایی معرفی شدند.
محورهای ارزیابی شامل بهبود فضای کسب و کار، مشارکت فعال و اثربخش در برنامه ریزی و توسعه استان، ارتقا کارآمدی و اثربخشی نظام اداری استان، اجرای سیاستها و برنامههای فناوری اطلاعات و ارتباطات، فوریتهای اداری (فواد)، تحقق سیاستهای کلی نظام و مدیریت بحران و تاب آوری سازمانی بوده است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در این مراسم گفت: هیچ دستگاهی بدون تلاش و کوشش مدیران نمیتواند به موفقیت دست یابد.
آیتالله مظفری همه مدیران را با تلاش و استمداد یاری الهی و رعایت تقوا توصیه کرد و از آنان خواست اهتمام ویژهای به مسئله نماز داشته باشند.
فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان هم با اقدامات زیرساختی در نقاط مختلف استان اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات عمرانی در نقاط دوردست استان، انتقال آب سد طالقان است که مطالبه ۵ دهه مردم استان بوده است.
سردار رفیعی آتانی افزود: اقدامات انجام شده باید برای مردم روایت شود تا امیدواری در جامعه از بین نرود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم گفت: در شرایط جنگی، کار برای همه از جمله مدیران دشوار است، اما دولت با همه توان و ظرفیت ایستاد تا هیچ خدمتی متوقف نشود.
رحمانی با بیان اینکه در جشنواره شهید رجایی، بهبود عملکرد اولویت اصلی است افزود: طبق آمار، در کسب و کار وضعیت نسبتا خوب است، اما در موضوع تابآوری باید تلاش بیشتری صورت گیرد.